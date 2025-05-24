Veterinerde ölen köpeğinin yerine aynı gün sokak köpeğini sahiplendi

ZONGULDAK'taArzu Boncuk'un hastalığı nedeniyle tomografi çekimi için veterinere getirdiği köpeği 'Babacan' öldü. Büyük üzüntü yaşadığı sırada klinikteki yaralı sokak köpeğini fark eden Boncuk, ölen Babacan'ın hatrına aynı gün bu köpeği sahiplendi.

Zonguldak'ta 10 gün önce aracın çarptığı sokak köpeğini, hayvanseverler bir veteriner kliniğine getirdi. Kalçasında ve ön bacağında kırıklar bulunan köpeğin tedavisi için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Kampanya sürerken, Ereğli ilçesinde yaşayan Arzu Boncuk da aynı kliniğe köpeği 'Babacan'ı karnındaki şişlik nedeniyle tomografi çekilmesi için getirdi. Anestezi yapılan Babacan, tomografi çekilemeden öldü. Bunun acısını yaşadığı esnada Arzu Boncuk, tedavi bekleyen sokak köpeğini fark edip, sahiplendi. Arkadaşıyla geldiği otomobile hem yaralı sokak köpeğini hem de ölen Babacan'ın çöp poşetine sarılı bedenini koydu. Boncuk, sonrasında ölen köpeğini toprağa gömdü.

‘ANESTEZİYİ KALDIRAMADI’

Köpeği Babacan için gözyaşı döken Arzu Boncuk, "Çocuğuma ne olduğunu anlayamadık. Ereğli'de tomografi yok diye getirdik. Onun için getirdik ama tomografi hiç çekilemedi, anesteziyi kaldıramadı. Bu çocuk için de paylaşımları görmüştüm. Zonguldak'ta tedavi için sponsor arıyorlardı, yaklaşık 60 bin civarında ameliyat masrafı varmış. Tedavisi olmadığı için barınağa bırakılacakmış. Ben de gelmişken Babacan'ın hatrına, ruhuna onu almaya karar verdim. Tedavi ettirmeye çalışacağım, Ereğli'de' dedi.