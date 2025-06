Prof. Dr. Bülbül: Yılanları rahatsız edici hareketlerden kaçınmalıyız

KARADENİZTeknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, yazın gelmesiyle birlikte sık görülmeye başlayan yılanlara ilişkin, "Yılanları fazla rahatsız edici hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Onların üzerine gidip yakalamaya çalışmak vesaire bu tür davranışlar, tutmaya çalışmak bunlar doğru değil. Hayvan ister istemez kendini savunmak amaçlı ısırabilir" dedi.

KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, Araştırma Görevlisi Sema Sarıkurt, yüksek lisans öğrencisi Sena Koç ve çevreci Engin Zaman, yılanları incelemek ve olası yeni türleri bulmak için Batı Karadeniz'de saha çalışması başlattı. 13 yıldır Zonguldak ve çevre illerde saha çalışması yaptıklarını, bölgede 32 tür amfibi ve sürüngenin yaşadığını tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Bülbül, "32 amfibi ve sürüngen türü içerisinde 9 tane yılan türü var. Bu 9 yılan türünün 7'si zehirsiz yılan. Sadece 2 tanesi, zehirli yılan dediğimiz engerek yılanı" dedi.

'ÖLDÜRÜRSEK, FARELERİN SAYISI ARTAR'

Yılanları öldürmenin doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bülbül, "Her yılanı görüp, zararlı, öldürelim davranışı var insanlarımızda maalesef. Bu doğru bir davranış değil. Her hayvan doğada bir rol üstlenmiş durumda, ekolojik denge üzerinde. İnsanların olduğu yerde, fareleri yemeye geliyor. Biz sürekli yılanları öldürsek, bu sefer farenin sayısı artacak. Bir denge bozulacak. Hayvanların üstlendiği rol var. Bu yüzden de bilinçli olmak doğru olan. Her yılan türü zehirli değil, bunu tanıyabilmek bilgisini edinmek önemli. Doğa bizim için bir nimet, biz de doğanın bir unsuruyuz. Bu canlılarla birlikte yaşıyoruz. Sadece tek başına insan yaşamıyor, onların da yaşama hakkı var; her canlının olduğu gibi. Zonguldak'ta olan 32 tane türün 4 tanesi nesli tehdit altında olan hayvanlar. Giderek sayıları azalıyor, onları korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Onlara fazla yaklaşmazsak, ne onları öldürmemize ne de onlardan korkmamıza gerek var" dedi.