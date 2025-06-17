Özel gereksinimli çocuğun ailesinden 'hakaret' iddiası

ZONGULDAK'ta, Burcu Kaya (33), özel gereksinimli çocuğuyla yürüyüş yaparken komşu Melisa Ç. ile aralarında yaşanan ‘köpek bağlama’ tartışmasında hakarete uğradığı iddiasıyla eşi Ergin Kaya (35) ile birlikte polise şikayette bulundu. Ergin Kaya, Melisa Ç.'nin kendisine ‘Ben köpeği bağlayacağıma sen git evinde çocuğunu bağla’ dediğini öne sürdü.

Olay, 13 Haziran’da Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Tünel Üstü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; Burcu Kaya, ailesiyle yürüyüşe çıktı. Özel gereksinimli çocuğunun köpekten korktuğunu bilen Kaya, evlerinin arka sokağında oturan komşusuna köpeklerini kendileri geçerken bağlamasını söyledi. Köpek bağlama nedeniyle çıkan tartışmada Kaya, komşularının kızı Melisa Ç.’nin kendilerine hakaret ettiğini ve özel gereksinimli çocuğuna da engel durumuyla ilgili aşağılayıcı konuştuğunu iddiasıyla durumu polise bildirdi. 'Hakaret’ten işlem başlatıldı.

Burcu Kaya, olayı anlatarak, "Çocuğum köpek ve kedilerden çok korkuyor, alışması için çıkarıyorduk. Orada bir köpek var, çok kez rica ettim, ‘Abla çocuğum özel çocuk, köpeklerden çok korkuyor. İçeri alır mısınız’ diye. İçeri alıyordu, biz yürümeye başlayınca tekrar salıyordu. Olay günü kuzenim, kardeşim ve çocuklar, 5 kişi yürüyüşe çıkmıştık. Köpek yine salıktı. Melisa Ç., uzak mesafeden yaklaşarak, ‘Çocuklar ellerindeki çıralarla köpeğe vurmasınlar’ dedi. Kuzenim de ‘Biri özel çocuk, biri küçük onlar zaten köpekten korkuyorlar’ dedi. Sonra kadın biraz şiddetlenmeye başladı, susmadı. ‘Sizin gibilerden böyle çocuklar doğar, kromozomu eksik insanlar’ dedi. Ağza alınmayacak hakaretler etti. Kavga bayağı büyüdü. Sopa göstermeye başladı. Onu 3 kişi tutmaya çalıştı, ben polisi aradım. Polis gelince eşim de oradaydı, ben çocuğumu alıp uzaklaştım. Aramızda duvar vardı, Melisa Ç. atlamaya çalıştı ama 2-3 kişi onu tuttu, tuttukları için atlayamadı. Temas olmadı. Bayağı bir küfürlere maruz kaldık” dedi.