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        Zonguldak'ta 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:25
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        Zonguldak'ta 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahallesi Demircioğlu Sokak'ta meydana geldi. Cemalettin T. (82) idaresindeki 67 NY 028 plakalı otomobil ile Hatice D.'nin (41) kullandığı 67 AEY 447 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 2 otomobile ardından bir marketin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Cemalettin T., hafif ticari aracın sürücüsü Hatice D., Pınar D. (30) ve Yiğit D. (7) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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