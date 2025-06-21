Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Çıktığı yürüyüşte 50 metrelik uçurumdan düşüp yaralandı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde çıktığı yürüyüşte dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen Duygu S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:14 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıktığı yürüyüşte 50 metrelik uçurumdan düşüp yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde çıktığı yürüyüşte dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen Duygu S., yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Ölüce köyü mevkisinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Duygu S., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. Olayın ardından ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Deniz kenarındaki kayalıkların bulunduğu alana düşen kadın, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı, Uzun Mehmet anıldı
        Zonguldak'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı, Uzun Mehmet anıldı
        Zonguldak'ta rüzgar etkili oldu, Filyos'ta denize girmek yasaklandı
        Zonguldak'ta rüzgar etkili oldu, Filyos'ta denize girmek yasaklandı
        Zonguldak'ta 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Zonguldak'ta 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yara...
        Zonguldak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yara...
        Temizlik işçisi, 15 yıldır çöpten topladığı ekmek artıklarıyla kuşları besl...
        Temizlik işçisi, 15 yıldır çöpten topladığı ekmek artıklarıyla kuşları besl...
        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı