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        Denizde boğulan Alperen, son yolculuğuna uğurlandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Alperen Çağıran (11), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 21:24 Güncelleme: 28.06.2025 - 21:30
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        Denizde boğulan Alperen, son yolculuğuna uğurlandı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Alperen Çağıran (11), son yolculuğuna uğurlandı.

        Ereğli ilçesinde, halk plajında dün serinlemek için denize giren Alperen Çağıran, suda çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesine, ardından Zonguldak Devlet Hastanesine sevk edildi. Çağıran, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Alperen Çağıran'ın cenazesi, ikindi namazının adından Ereğli Murtaza Mahallesi'nde bulunan Abalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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