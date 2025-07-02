Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Evin banyosunda patlama

        ZONGULDAK'ta bir binanın zemin katındaki dairenin banyosunda patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evin banyosunda patlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK'ta bir binanın zemin katındaki dairenin banyosunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın ekiplerce söndürülürken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

        Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Fatih Caddesi Erkan Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın zemin katındaki dairenin banyosunda, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekiler patlama sesi ile panik yaşarken, ihbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz acil ekipleri sevk edildi. Dairede çıkan yangın söndürülürken, banyoda bulunan çamaşır makinesi ile elektrikli şofben hasar gördü. Daire camlarının da kırıldığı görülürken, ekipler patlamanın nedenini bulmak için inceleme yaptı.

        Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta madenciler eylem yaptı
        Zonguldak'ta madenciler eylem yaptı
        Zonguldak'ta Kabotaj Bayramı'nda su gösterili kutlama
        Zonguldak'ta Kabotaj Bayramı'nda su gösterili kutlama
        Zonguldak'ta deprem ve heyelan takibini kolaylaştıran yazılım geliştirildi
        Zonguldak'ta deprem ve heyelan takibini kolaylaştıran yazılım geliştirildi
        16 ayrı işlemi yapıp heyelanı önceden uyaracak ve depremleri inceleyebilen...
        16 ayrı işlemi yapıp heyelanı önceden uyaracak ve depremleri inceleyebilen...
        Denizde boğulan Alperen, son yolculuğuna uğurlandı
        Denizde boğulan Alperen, son yolculuğuna uğurlandı
        Zonguldak'ta "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programı deneyim ocağında y...
        Zonguldak'ta "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşileri" programı deneyim ocağında y...