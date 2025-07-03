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        Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası toprağa verildi

        CUMHURİYET Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un vefat eden babası Fehmi Ertuğrul (80), Ereğli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:18
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        Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'un babası toprağa verildi
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        CUMHURİYET Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul’un vefat eden babası Fehmi Ertuğrul (80), Ereğli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul’un babası Fehmi Ertuğrul, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Ertuğrul için bugün Bozhane Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile Ertuğrul ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul, Kestaneci Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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