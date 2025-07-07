Zonguldak'ta 6 kaçak kömür ocağı imha edildi
ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 6 kömür ocağı imha edildi.
ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 6 kömür ocağı imha edildi.
Polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetim yaptı. Son 1 haftada yapılan denetimlerde 6 ocağın kaçak olduğu belirlendi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Öte yandan denetimlerde 172 metre uzunluğunda ray ve 1 adet vinç ele geçirildi.
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