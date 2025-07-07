Zonguldak'ta 6 kaçak kömür ocağı imha edildi

ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 6 kömür ocağı imha edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetim yaptı. Son 1 haftada yapılan denetimlerde 6 ocağın kaçak olduğu belirlendi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Öte yandan denetimlerde 172 metre uzunluğunda ray ve 1 adet vinç ele geçirildi.