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        Zonguldak'ta 6 kaçak kömür ocağı imha edildi

        ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 6 kömür ocağı imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:05
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        Zonguldak'ta 6 kaçak kömür ocağı imha edildi
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        ZONGULDAK'ta kaçak olduğu tespit edilen 6 kömür ocağı imha edildi.

        Polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetim yaptı. Son 1 haftada yapılan denetimlerde 6 ocağın kaçak olduğu belirlendi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Öte yandan denetimlerde 172 metre uzunluğunda ray ve 1 adet vinç ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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