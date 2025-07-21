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        Zonguldak'ta bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:25
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        Zonguldak'ta bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde E.Ç., tartıştığı Tekin Beşikçi'yi bıçaklayarak öldürdü, kavgayı ayırmak isteyen F.D.'yi de yaraladı.

        Olay, gece saatlerinde Hamzafakılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ile Tekin Beşikçi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Ç., bıçakla Beşikçi'ye saldırdı. Beşikçi vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, E.Ç. kavgayı ayırmak isteyen F.D.'yi de bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Beşikçi ve F.D. ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tekin Beşikçi, yaşamını yitirdi. E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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