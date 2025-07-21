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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı adliyede

        Zonguldak'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 04:20 Güncelleme: 21.07.2025 - 04:20
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 3 kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı adliyede
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        Zonguldak'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye getirildi.

        Aralarında husumet bulunan akraba iki grup, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde düğün dönüşü karşılaştı. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Erdeniz K. kavga sırasında Halilcan K. (24) ve Emirkan K. (18) ile olay yerinde bulunan Nazmiye K'yi (75) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli Erdeniz K. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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