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        Zonguldak'ta, denizde kadın cesedi bulundu

        ZONGULDAK'ta liman surlarının bulunduğu bölgede, denizde Azime Karabürme'nin (51) cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 19:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:25
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        Zonguldak'ta, denizde kadın cesedi bulundu
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        ZONGULDAK’ta liman surlarının bulunduğu bölgede, denizde Azime Karabürme'nin (51) cesedi bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi’nde liman surlarının bulunduğu kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyüş yapan biri, denizde hareketsiz birini görerek ihbarda bulundu. Bölgeye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Azime Karabürme olduğu tespit edildi.

        Azize Karabürme’nin kayalıklarda terlikleri bulunurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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