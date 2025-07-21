Zonguldak'ta, denizde kadın cesedi bulundu

Azize Karabürme’nin kayalıklarda terlikleri bulunurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi’nde liman surlarının bulunduğu kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyüş yapan biri, denizde hareketsiz birini görerek ihbarda bulundu. Bölgeye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Azime Karabürme olduğu tespit edildi.

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