Zonguldak'ta denizde kadın cesedi bulundu.

Azime Karabürme'ye (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Liman arkasında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kadın olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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