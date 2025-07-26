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        Zonguldak'taki orman yangını söndürüldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:40
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        Zonguldak'taki orman yangını söndürüldü
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 19.20 sıralarında ilçeye bağlı Topçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafo patlaması sonucu başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yarıldı. Alevler dağlık alanda yayılarak Gülüç beldesi Karkucak Mahallesine kadar ilerledi. Yangına Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Erdemir itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar da ellerinde hortumlar ve su kovaları ile yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Olay yerine gelen Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, "Yangın şu anda kontrol altında sayılır. Arkadaşlarımız yaklaşık 3 saattir büyük mücadele veriyorlar. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum söz konusu değil. Yerleşim yerleri ile ilgili de bir sorun yok. Yanmaya çok müsait çalı ve defneden dolayı biraz sıkıntı çekiyoruz" dedi.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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