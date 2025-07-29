Deredeki su samurları kamerada

Kent merkezindeki Acılık Deresi’nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 3 su samuru görüldü. Çevredekilerin ilgi gösterdiği su samurları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alındı. Görüntülerde, su samurlarının derede yüzdüğü ve yiyecek aradıkları anlar yer aldı.

ZONGULDAK’ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 su samuru derede yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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