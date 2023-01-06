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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Zonguldak'ta teknoloji takımlarıyla bir araya geldi

AA

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Zonguldak'ta teknoloji takımlarıyla bir araya geldi

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zonguldak'ta teknoloji takımlarıyla buluştu.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi'ne gelen Mandal, 2022 Teknofest Yarışması'nda kendilerini kente davet eden "The Gaca" ve "O Gaca" teknoloji takımlarının üyeleriyle bir araya geldi.

Bilim Sanat Merkezi Teknoloji Atölyesi'nde yapılan çalışmaları inceleyen Mandal, öğrencilerden çalışmalarla ilgi bilgi aldı.

Prof. Dr. Mandal, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, lise öğrencilerinin bir otonom araç, yani akıllı cihaz geliştirme noktasında yaptıklarının çok değerli olduğunu söyledi.

Her zaman geleceğe baktıklarını belirten Mandal, "Sizlerle bir araya gelmenin heyecanı bende de var. Yüz yüze olmak, burada yerinde görmek... Zonguldak'ın ayrı bir hikayesi var. Sizin tahmin ettiğinizin ötesinde bir değer oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugünün değil, gelecek açısından bir değer oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ben heyecanınıza, katkınıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizin gibi evlatlara sahip oldukları için anne ve babalarınızı tebrik ediyorum." dedi.

Mandal, öğrencilerin söyleyecek sözlerinin olmasının değerli olduğunu ifade ederek, "Söyleyecek bir şeyiniz var. Türkiye'de ne yazık ki birçok arkadaşımızın söyleyebilecek bir şeyi yok. Söyleyebilecek bir şeyi sadece sınavdaki başarısının ötesine geçemiyor. Kötü bir şey mi? Yok. O arkadaşımız da kendi çapında ama sizin söyleyeceğiniz daha çok şey var. Bir güçlük varsa 'Ben onu çözerim', buna aday olma en kıymetli olandır." diye konuştu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Mandal, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


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