Zonguldak'ta eski köy okulları köy yaşam merkezine dönüştürülüyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kullanılmayan köy okulu binaları "Köy Yaşam Merkezi" projesi kapsamında eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlar haline getiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, şube müdürleriyle proje kapsamındaki köyleri ziyaret ederek, kullanılmayan köy okullarını inceledi.

Proje kapsamında Alaplı İsafakılı köyü Durabeyli Mahallesi'ndeki ana sınıfına dönüştürülen okulu ziyaret eden Çevik, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Çevik, gazetecilere, 9 öğrenciyle ana okuluna dönüştürülen eski okul binasının güzel bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hem sosyal hem de fiziki olarak etkinliklerini yapma fırsatı bulduklarını belirten Çevik, Milli Eğitim Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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