Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Filyos Projesi'nin önemini anlattı:

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ/ÖMER FARUK CEBECİ - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, "kara sevdam" diye tanımladığı Filyos Projesi'ne ilişkin, "Buranın geleceğinin çok büyük, çok önemli olacağını inanarak savunduk. Şimdi gördüğümüz manzara, çok doğru yolda olduğumuzu gösterdi." dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, AA muhabirine, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, içinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı bulunan projeden heyecan duyduğunu söyledi.

Projenin ülke için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Toptan, "Burası benim kara sevdam. Buranın geleceğinin çok büyük, çok önemli olacağını inanarak savunduk. Çok şükür bugünlere geldik. Çok eleştiriler, çok hakaretler aldık. Şimdi gördüğümüz manzara, çok doğru yolda olduğumuzu gösterdi." diye konuştu.

Toptan, projenin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük mega projelerinden olduğunu, böyle bir yatırım alanının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getirdi.

Filyos'un cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Toptan, "Bölge olarak en büyük sorunlarımızdan biri, üniversite mezunu çocuklarımızın bu yörede iş bulamamasından kaynaklanıyordu. Bu projeyle bu da ortadan kalktı. Şimdi bizim çocuklarımız Türkiye'nin değişik yerlerinde üniversite okuyup bitirecekler ve burada iş bulma imkanları olacak çünkü 30 bin kişilik yeni yerleşim yerinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toptan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) doğal gaz çalışmasının daha da genişleyeceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Böyle olunca geleceğe dönük olarak buranın daha büyüyeceğini düşünmemiz lazım. Çocuklarımızın burada çalışabilecek, yetişkin insanlar haline getirmemiz lazım. TPAO ile Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bir proje var. Buna göre sadece burada çalışmak üzere üniversitelerde bölüm açılıyor. Bu çocuklara burs da veriliyor. Sadece burada çalıştırmak üzere bir lise de açılacak. Böyle olunca buranın önemi daha da artıyor."

- "Bu manzara insana gurur veriyor"

Sultan Abdülhamit Han'ın bölgenin geleceğini tayin eden kararlar aldığını anımsatan Toptan, bu projeyle bir masalın, bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

Toptan, projenin yapımında her istediklerini kayıtsız, şartsız ve anında yerine getiren, talimatlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Binali Yıldırım'ın çok emeği olduğunu aktararak emeğe geçenlere teşekkür etti.

Bölgenin, ülkenin çok önemli yatırım kaynağı, geleceği olacağını vurgulayan Toptan, "Bu heyecanı hayatımın her aşamasında içinde hisseden bir insanım. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Daha da güzelliklerini göreceğiz. Bu manzara insana gurur veriyor. Denizin 2 bin metre altından çıktıktan sonra da az değil 170 kilometre karaya çıkarılan bu doğal gaz, bölgenin zenginlik kaynağı olacaktır. Milletimiz, bölgemiz hatta dünya için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Toptan, böylesi mega projelerin çoğalmasının önemine işaret ederek şunları kaydetti:



"Biz de bunun keyfini çıkaralım. Burada siyasi bir olay yok. Herkes istediği partiye inansın ama ne olur buranın keyfini de çıkarsın. Buranın sahipliğini de göstersin. Burası herkesin. Atatürk'ün gösterdiği hedefe, Türkiye'yi yaklaştıran büyük bir projeden bahsediyoruz. O nedenle ben mutluyum, gururluyum."

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