Zonguldak'ta yola dökülen mazot ulaşımı aksattı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol tek şeritli trafiğe kapatıldı.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi istikametinden Fevkani Köprüsü'ne ilerleyen araçtan mazot döküldü.

Bazı araçların yolda kalması üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, köprüye çıkış istikametini trafiğe kapattı.

Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi, köprüde park halinde bulunan araçlar da bölgeden uzaklaştırıldı.

Belediye ekiplerinin yola kum dökmesinin ardından güzergah trafiğe açıldı.

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