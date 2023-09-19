Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta maden işçileri hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

        Zonguldak'ta maden işçileri, hayatını kaybeden meslektaşlarını dualarla andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta maden işçileri hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta maden işçileri, hayatını kaybeden meslektaşlarını dualarla andı.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Kilimli İşletmesinde, 08.00-16.00 vardiyası öncesi anma programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından maden işçileri, 7 Ağustos ve 13 Eylül'de meydana gelen göçüklerde hayatını kaybeden meslektaşları Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitleri için dua etti.

        Program, kurban kesiminin ardından sona erdi.

        Programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TTK ve GMİS yetkilileri ile kurum müdürleri de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle buluştu:
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta gazilerle buluştu:
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta partililerle buluştu:
        Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta partililerle buluştu:
        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte ol...
        Bakan Işıkhan: AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte ol...
        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 kişiye adli ko...
        Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 kişiye adli ko...
        Madende ölen arkadaşlarını anıp mesaiye başladılar
        Madende ölen arkadaşlarını anıp mesaiye başladılar
        İç mimarın ölümünde cinayet şüphesi
        İç mimarın ölümünde cinayet şüphesi