Zonguldak'ta maden işçileri hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti Zonguldak'ta maden işçileri, hayatını kaybeden meslektaşlarını dualarla andı.

Zonguldak'ta maden işçileri, hayatını kaybeden meslektaşlarını dualarla andı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Kilimli İşletmesinde, 08.00-16.00 vardiyası öncesi anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından maden işçileri, 7 Ağustos ve 13 Eylül'de meydana gelen göçüklerde hayatını kaybeden meslektaşları Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitleri için dua etti.

Program, kurban kesiminin ardından sona erdi.

Programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TTK ve GMİS yetkilileri ile kurum müdürleri de katıldı.