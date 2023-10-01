CHP Zonguldak İl Başkanlığına Devrim Dural seçildi CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural oldu.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural oldu.

Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kongre'nin divan başkanlığını parti meclis üyesi Müslim Sarı yaptı.

Daha sonra adaylar Hakkı Güney, Devrim Dural ve Halil Furat konuşma yaptı.

Mevcut il başkanı Murat Pulat'ın aday olmadığı kongrede, 210 oy alan Dural yeni il başkanı oldu. Adaylardan Güney 178, Furat ise 69 oy aldı.

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, yaptığı konuşmada, birleşe birleşe kazanacaklarını belirterek, "Yerel seçimlerde başarılı olacağız. Hep birlikte başarı öyküsü yazacağız." dedi.