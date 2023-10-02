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        Zonguldak'ta 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:36
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        Zonguldak'ta 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Yenimahalle'de İlkay Atalar'dan (72) haber alamayan yakınları, 1 gün sonra eve gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

        Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Atalar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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