Zonguldak'ta 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Giriş: 02.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:36
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yenimahalle'de İlkay Atalar'dan (72) haber alamayan yakınları, 1 gün sonra eve gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.
Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Atalar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.