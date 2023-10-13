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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:17
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Valiliğine ziyarette bulundu.

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) işçi alımı kura çekimi ve bir dizi program için kente gelen Bakan Bayraktar'ı, Valilik önünde il protokolü karşıladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Bayraktar, daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Bakan Bayraktar'a, ziyaretinde, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile diğer ilgililer eşlik etti.

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