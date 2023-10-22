Zonguldak'ta şarampole devrilen pikabın sürücüsü ile kızı hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, pikabın şarampole devrilmesi sonucu baba ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, pikabın şarampole devrilmesi sonucu baba ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi.
Kazım Özsoy'un kullandığı 14 DS 015 plakalı pikap, Güllük köyü girişinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki kızı Nazife Özsoy ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazım Özsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.