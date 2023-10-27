Zonguldak'ta öğretmenler ve dalgıçlar denizin altında bayrak açarak 100. yılı kutladılar Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi tarafından, denizin altında Türk bayrağı açılarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlandı.

Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi tarafından, denizin altında Türk bayrağı açılarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlandı.

Planlanan etkinlik kapsamında, uzman dalgıç Aral Mesci ve Emre Özoğlu'ndan eğitim alan okulun izcilerini temsilen öğretmenleri Kemal Turgut, dalış eğitmeni Bülent Püren, Cumhuriyeti'n 100'üncü yılı dolayısıyla Kapuz plajında bir araya geldi.

Burada tüplü yapılan dalışta Mustafa Kemal Atatürk portresi ile Türk Bayrağı ve lisenin bayrağı yan yana açıldı.