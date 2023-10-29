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        Erdemir, Cumhuriyet'in 100. yılında yüksek fırın "Zübeyde"yi yeniden devreye aldı

        OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir), verimli ve sürdürülebilir üretim için yeniden inşa ettiği 2. yüksek fırın "Zübeyde" üretime başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:25
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        Erdemir, Cumhuriyet'in 100. yılında yüksek fırın "Zübeyde"yi yeniden devreye aldı
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        OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Erdemir), verimli ve sürdürülebilir üretim için yeniden inşa ettiği 2. yüksek fırın "Zübeyde" üretime başladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan 2. yüksek fırın "Zübeyde"de ilk üretim, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu dolayısıyla 29 Ekim'de gerçekleştirildi.

        Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Zübeyde'nin yeniden inşa edilerek üretime geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Peker, 2008'de başka yüksek fırın olan "Ayşe"nin yenilendiğini aktaran Peker, "Yüksek fırın Ayşe, 1965 modeldi tamamen Erdemir mühendisliği ve Erdemir'in katkısı ile yapıldı. Bunu da yapardık ama çok yatırımımız vardı, hepsine yetişemedik. İskenderun var, kok bataryaları var, hepsine yetişemedik ama bundan sonra her türlü yatırıma hem kendimiz açığız hem de Zübeyde açık. Zübeyde bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Daha sonra açılışın ardından ilk üretim alkışlarla gerçekleştirildi.

        Programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş ve davetliler katıldı.

        - 2. yüksek fırın "Zübeyde"

        Cumhuriyet'in 100. yılında Türk sanayisine kazandırılan yeni fırın, Erdemir'in yıllık üretim kapasitesini 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkaracak. Erdemir, yeni 2. yüksek fırın ile verimliliğini artırarak sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak.

        1978'den itibaren devrede olan 2. yüksek fırının yerine inşa edilen yeni fırın, Erdemir'in iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji performanslarını ileriye taşıyacak son teknolojiye sahip ekipmanlar ile donatıldı.

        Entegre çelik üretiminin en önemli aşamalarından olan sıvı ham demir üretimi, yüksek fırın adı verilen tesislerde gerçekleştiriliyor. Verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamak amacıyla 2. yüksek fırın "Zübeyde"yi yenileme kararı alan Erdemir, eski sistemi devre dışı bırakmadan yeni fırının inşa çalışmalarını yürüttü.

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