Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Vücuduna ve gagasına olta iğneleri batan gümüş martı tedavi edildi

        Zonguldak'ta vücuduna ve gagasına olta iğneleri batan gümüş martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücuduna ve gagasına olta iğneleri batan gümüş martı tedavi edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta vücuduna ve gagasına olta iğneleri batan gümüş martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ile ornitoloji dersi öğrencileri, Zonguldak Limanı'nda gerçekleştirdikleri kuş gözlemi sırasında bir gümüş martıya olta misinalarının dolandığını ve iğnelerinin battığını fark etti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yakalanan martı veteriner hekime teslim edildi.

        Vücuduna ve gagasına olta iğnelerinin battığı, kanatlarına misinaların dolandığı tespit edilen martı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki

        Benzer Haberler

        Devrek Belediyesi şiir ve öykü ödülü sahiplerini buldu
        Devrek Belediyesi şiir ve öykü ödülü sahiplerini buldu
        Okuldaki Cumhuriyet kutlamasında yakılan meşalenin aleviyle 3 veli yaraland...
        Okuldaki Cumhuriyet kutlamasında yakılan meşalenin aleviyle 3 veli yaraland...
        Zonguldak'ta okuldaki kutlamalarda yakılan meşalenin parlaması sonucu 3 vel...
        Zonguldak'ta okuldaki kutlamalarda yakılan meşalenin parlaması sonucu 3 vel...
        Alaplı'da AK Parti'nin yeni ilçe yönetim kurulu belirlendi
        Alaplı'da AK Parti'nin yeni ilçe yönetim kurulu belirlendi
        Zonguldak'ta kayıp ihbarı yapılan anne ve kızı fındıklıkta bulundu
        Zonguldak'ta kayıp ihbarı yapılan anne ve kızı fındıklıkta bulundu
        Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj
        Anne ile kızının hayatını kurtaran mesaj