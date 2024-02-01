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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı yaşandı

        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 01:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 01:42
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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı yaşandı
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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada doğal gaz sızıntısı meydana geldi.

        İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AAG 800 plakalı otomobil, park halindeki 81 BP 801 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada savrulan 81 BP 801 plakalı otomobil, bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarptı.

        Hasara neden olan çarpmanın ardından doğal gaz sızıntısı yaşandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Doğal gaz ekipleri de bölgedeki gazı keserek sızıntıyı kontrol altına aldı.

        Kaza yapan 67 AAG 800 plakalı otomobil ise çekici yardımıyla kaldırdı.

        Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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