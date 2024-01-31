Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:10 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, kent merkezindeki kadın kuaföründe çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğu, işletmenin sahibi H.E'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kendisini zorlayan mesajlar gönderdiği iddia ederek durumu ailesine anlattı.

        Ailenin şikayeti üzerine çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kritpo para düzenlemesi yolda
        Kritpo para düzenlemesi yolda
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı
        Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı
        Gökçebey'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Gökçebey'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet is...
        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet is...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 74 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 74 gündür aranıyor
        TTK Armutçuk Müessesesinde, 64 yeni maden işçisi ocağa indi
        TTK Armutçuk Müessesesinde, 64 yeni maden işçisi ocağa indi
        Aracına çakar lamba taktıran sürücüye 6 bin 436 lira ceza
        Aracına çakar lamba taktıran sürücüye 6 bin 436 lira ceza