Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, kent merkezindeki kadın kuaföründe çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğu, işletmenin sahibi H.E'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kendisini zorlayan mesajlar gönderdiği iddia ederek durumu ailesine anlattı.

Ailenin şikayeti üzerine çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.