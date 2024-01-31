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        TTK Armutçuk Müessesesinde, 64 yeni maden işçisi ocağa indi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde iş başı yapan 64 maden işçisi, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ilk kez yer altına indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:10
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        TTK Armutçuk Müessesesinde, 64 yeni maden işçisi ocağa indi
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde iş başı yapan 64 maden işçisi, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ilk kez yer altına indi.

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, AA muhabirine, TTK Armutçuk Müessesesi'nde ilk etapta iş başı yapmaya hak kazanan 64 madencinin, 15 günlük iş eğitimlerinin tamamlandığını belirtti.

        Madencilerin, bugün itibariyle yer altında bir süre daha eğitim göreceklerini vurgulayan Mutlu, "Yeni madencilerimiz yer üstü eğitimlerini tamamladı, ilk kez maden ocağına indi. Burada kendilerine ocak içi eğitimler verilecektir. Eğitimler bir süre daha sürdükten sonra çalışmalarına başlayacaklar. Tüm maden işçilerimize kazasız, belasız çalışma temennisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

        GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ve şube yöneticileri de yeni maden işçilerini yer altına uğurladı.

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        Galeri

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