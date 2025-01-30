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        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:59
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        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karadeniz Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde motosiklet hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce 6 adreste yapılan aramada, 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet, 2 motor numarası kazınmış motor bloku, çalıntı motosiklet ve 2 plaka ile 40 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör, 213 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlılardan 2'sine adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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