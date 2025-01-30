Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karadeniz Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde motosiklet hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce 6 adreste yapılan aramada, 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet, 2 motor numarası kazınmış motor bloku, çalıntı motosiklet ve 2 plaka ile 40 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör, 213 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan 2'sine adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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