Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce 6 adreste yapılan aramada, 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet, 2 motor numarası kazınmış motor bloku, çalıntı motosiklet ve 2 plaka ile 40 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, şarjör, 213 tabanca fişeği ele geçirildi.

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