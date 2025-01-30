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        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

        ZONGULDAK'ın 2 ilçesindeki motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda, 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:10
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        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
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        ZONGULDAK'ın 2 ilçesindeki motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonlarda, 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si ise tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, 25 Ocak’ta Çaycuma ilçesinde çalınan motosikleti ele geçirmek için inceleme başlattı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, dün, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Jandarma komandoların da katıldığı operasyonlarda, tespit edilen 6 şüphelinin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Ereğli ilçesinde motosiklet tamircilerine de baskın yapılırken, narkotik köpeklerle uyuşturucu arandı. Operasyonlarda 14 şasi numarası silinmiş ve kazınmış motosiklet, 2 motor numarası kazınmış motor bloğu, 1 çalıntı motosiklet, 2 plaka ile 40 uyuşturucu hap, 1 tabanca 213 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Tolga D. ve Mert U. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çalındığı tespit edilen motosiklet ise sahibine iade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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