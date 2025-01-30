Zonguldak'ta tünel duvarına çarpan yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.G'nin (36) kullandığı 34 GV 658 plakalı yolcu otobüsü, Gökgöl Tüneli mevkisinde duvara çarptı.
Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle polis ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.
Kaza yerinde bir süre bekleyen yolcular, daha sonra başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.