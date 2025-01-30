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        Mürettebatından 7'si bulunamayan 'Kafkametler' gemisinin batmasında 3 tutuklama

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisi ile ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporu hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:25
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        Mürettebatından 7'si bulunamayan 'Kafkametler' gemisinin batmasında 3 tutuklama
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisi ile ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre; Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Gökhan Özkandemir, Kayacan Özkandemir ve Saffet Özkandemir'in, gemi donatanının Emniyetli Yönetim Sistemi'nin gereklerine aykırı davrandığı tespit edildi. Tali kusurlu bulunan 3 şirket yetkilisi, gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023'te Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yük ile seyreden, fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'e 1 yıl 2 ay 11 gündür ulaşılamadı.

        DNA'DAN OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

        Çalışmalar kapsamında gemi batığı su altında dalgıçlar tarafından arandıktan sonra parça parça yüzeye çıkartıldı. Çıkarılan 1421 tonluk gemi enkazında ve batık bölgesinde bulunan kemikler, DNA eşleşmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre; Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Gökhan Özkandemir, Kayacan Özkandemir ve Saffet Özkandemir'in, gemi donatanının Emniyetli Yönetim Sistemi'nin gereklerine aykırı davrandığı tespit edildi. Tali kusurlu bulunan 3 şirket yetkilisi, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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