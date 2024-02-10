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        Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TTK bizim gözbebeği bir kurumumuz. Enerji bağımsızlığında çok çok önemli yeri olan bir kurumumuz. İnşallah TTK'yi daha da büyüteceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:10
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        Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde konuştu:
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TTK bizim gözbebeği bir kurumumuz. Enerji bağımsızlığında çok çok önemli yeri olan bir kurumumuz. İnşallah TTK'yi daha da büyüteceğiz." dedi.

        AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Bayraktar, "enerjinin başkenti" Zonguldak'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bayraktar, Zonguldak'ın enerjinin ve kömürün başkenti olduğuna işaret ederek, 2020 yılında keşfini yaptıkları Sakarya Gaz Sahası'nda çıkarılan doğal gazı Türkiye'de hane halkıyla buluşturduklarını kaydetti.

        Bakan Bayraktar, "İnşallah Türkiye'nin enerji bağımsızlığının başkenti olacak. Bizim için müstesna bir yer." ifadesini kullandı.

        - Filyos'ta büyük bir yatırım devam ediyor"

        Türkiye'nin çok acı bir felaketi, 6 Şubat depremlerini yaşadığını hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Zonguldak'taki madenci kardeşlerimiz, TTK'deki madenci kardeşlerimiz, burada bizlerle beraber. Deprem bölgelerinde vatandaşımızın yanındaydı. Kahramanca, kendi canlarını hiçe sayarak, görev yaptılar o bölgede. Onlara sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. TTK bizim gözbebeği bir kurumumuz. Enerji bağımsızlığında çok çok önemli yeri olan bir kurumumuz. İnşallah TTK'yi daha da büyüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere müjdesini verdiği 2 bin işçi alımını gerçekleştirdik. İnşallah TTK'nin üretimini artırarak, daha da istihdama katkısını sağlayacağız. Filyos'ta büyük bir yatırım devam ediyor. Güzel müjdeleri, güzel haberleri inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan duyacaksınız."

        Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Ömer Selim Alan da tarihi bir mitinge birlikte şahitlik ettiklerini belirtti.

        Alan, kente kazandırdıkları projelerden bahsederek, "Yapılmaz denilen şeyleri yaptık. Daha fazlasını istiyoruz. Zonguldak uzun yıllar hizmete aç kaldı. Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde, onun talimatıyla hükümetimizin gücünü, iktidarımızın gücünü Zonguldak'a taşıdık. 2024 seçiminden rekor oyla çıkmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ise merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin uyumlu ve sürekli temas halinde çalışmasının kent adına önemli kazançlar getireceğini kaydetti.

        Değişen, gelişen, gençleşen Zonguldak'ın, daha ileri gitmesi için hizmetlerin kesintiye uğramaması ve hızla devam etmesi gerektiğine işaret eden Çağlayan, "Her şey memleket için diyerek sizlerden desteğinizi rica ediyorum. Sevgili Zonguldaklılar, Zonguldak insanının gözü karadır ama gözü kapalı değildir. İşi yapanı, hizmet edeni görür ve takdir eder." dedi.

        Muhalefet partilerine gönül verenlere seslenen Çağlayan, "Gelin bir olalım, şehrimize sahip çıkalım. Yarım kalmayalım, tamamlanmasına vesile olalım. İki asır önce sahilinde sadece tahta iskelesi bulunan bir koydan bugünkü Zonguldak'a uzanan süreçte kömürün nasıl önemli bir role sahip olduğunu en iyi bu şehrin insanları bilir." şeklinde konuştu.

        Çağlayan, deprem bölgesine ailesini ve yakınlarını hiç düşünmeden geride bırakarak destek için giden madencilere teşekkür ederek, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlere ve maden şehitlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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