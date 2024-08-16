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        Zonguldak'ta fındık bahçesinden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde fındık bahçesinden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:39
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        Zonguldak'ta fındık bahçesinden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde fındık bahçesinden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Radar Tepe mevkisinde fındık bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.

        Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ve Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da çalışmaları takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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