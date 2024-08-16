Zonguldak'ta fındık bahçesinden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ve Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş da çalışmaları takip etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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