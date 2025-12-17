Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        İHA'larıyla TEKNOFEST'te ikinci olan lise öğrencileri yeni başarılara odaklandı

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025'te, tasarladıkları insansız hava aracıyla (İHA) ikincilik ödülü kazanan Zonguldak'taki lise öğrencileri, başarılarını yenileriyle taçlandırmak istiyor.

        Giriş: 17.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:15
        İHA'larıyla TEKNOFEST'te ikinci olan lise öğrencileri yeni başarılara odaklandı
        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025'te, tasarladıkları insansız hava aracıyla (İHA) ikincilik ödülü kazanan Zonguldak'taki lise öğrencileri, başarılarını yenileriyle taçlandırmak istiyor.

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 8-12 Eylül tarihlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na katılan Devrek Anadolu Lisesi öğrencileri, "GÖKKURT" takımıyla Türkiye ikincisi oldu.

        İngilizce öğretmeni Burak Demirci'nin öncülüğünde 2020 yılında kurulan GÖKKURT İnsansız Hava Araçları Takımı, 2025 yılı yarışma sürecinde hazırladıkları proje sunum raporuyla TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

        Öğrenciler, kendi üretimleri olan İHA'nın testlerini başarıyla tamamlamasının ardından finale kalan 19 takım arasında yer aldı. Final yarışmaları sonucunda Türkiye ikincisi olan takım, elde edilen başarının ardından 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e davet edildi.

        Öğrenciler Kerem Gebeş, Asya Karabürme, Tuğsem Erva Çibasmaz, Muhammed Enes Tor ve Alper Sarsık'tan oluşan takım, burada ürettikleri İHA'yı sergileyerek ziyaretçilere projelerini tanıttı.

        Takımın danışman öğretmeni Burak Demirci, gazetecilere, başarının büyük bir emek sonucu ortaya çıktığını söyledi.

        İlk sene finale kalamadıklarını, sonrasında 17. olduklarını, daha sonra da 5'incilik kazandıklarını anlatan Demirci, "Bir süre ara vermek zorunda kaldık ama bu yıl tekrar yarışmaya döndük. Geçmişten gelen bilgi birikimi ve öğrencilerimin özverili çalışmasıyla ikincilik elde ettik. Bu bizim için çok büyük bir başarı." dedi.

        Demirci, çocukların hayatlarında müthiş bir deneyim yaşadıklarına ve büyük bilgi birikimine sahip olduklarına değinerek, "Öğrencilerimiz yarışmaya gittiklerinde kendi yaşıtlarının nelerle uğraşıp neler ürettiklerini görüyorlar. Teknoloji çağının ne kadar ileride olduğunu, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini öğreniyorlar." diye konuştu.

        Takım pilotu Alper Sarsık da yarışmanın ardından hedef büyüttüklerini belirterek, "Yaz tatilimizde sürekli okula gittik, çalışmalar yürüttük. Sürekli okuldaydık uçağımızı üretmek için. Normalde birinci olmuştuk fakat yükü bıraktığımız sırada uçağımız bir direğin içerisinden döndüğü için 10 puanlık ceza yedik, ikinciliğe düştük. Üzülmüştük ama yine de ikinci olmak da bizim için büyük bir başarıydı. Yine de çok mutlu olduk. Bundan sonra tekrar katılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeni başarılar için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Sarsık, takım arkadaşlarıyla her yıl üzerine koyup daha iyi işler ortaya çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.

