"Yeşilay Münazara Yarışması" başvuruları başladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 5'incisi düzenlenecek "Liselerarası Münazara Yarışması" için başvurular başladı.

Zonguldak Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamada, ifade gücü kuvvetli ve tartışma becerisine sahip lise öğrencilerinin yarışmaya katılabileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet ve özel liselerde öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmanın, gençlerin sözel iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, yarışmada öğrencilerin belirlenen konular üzerinde fikirlerini savunacağı ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştireceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların 9 Ocak 2026'ya kadar "munazara.yesilay.org.tr" internet adresinden yapılabileceği belirtilerek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların, yarışma süresince hem rekabet edeceği hem de deneyim paylaşımında bulunacağı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş, gençlerin kendilerini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini belirtti.

Münazara yarışmasının öğrencilerin düşünsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirten Altuntaş, Zonguldak'taki lise öğrencilerini organizasyona katılmaya davet etti.