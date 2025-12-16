Zonguldak'ta yerli ve milli teknoloji ürünlerinin maketleriyle öğrencilere üretim bilinci kazandırılıyor

Zonguldak’ta yerli üretim bilincini öğrencilere kazandırmak amacıyla milli teknoloji ürünlerinin maketlerinden oluşan bir sergi açıldı.

"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen ve temasını "Biz de Üretiyoruz" anlayışından alan sergi, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Yerli ve milli teknoloji ürünlerinin belirli oranda küçültülmüş maketlerinden oluşan sergide, yerli üretim bilincinin küçük yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılmasının yanı sıra milli teknoloji hamleleri ile eğitimin güçlü bağının somut örneklerle ortaya konulması hedefleniyor.

Sergide, savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen yüksek teknolojiye sahip araçların maketlerinin yanı sıra, öğrencilerin yerli ve milli teknolojilerden ilham alarak hazırladığı maket çalışmaları ile TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan ve insansız hava aracı kategorisinde Türkiye genelinde derece elde eden öğrencilerin projeleri de yer aldı.

Stantları gezen, çalışmaları inceleyerek bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.