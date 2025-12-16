Habertürk
        Zonguldak'ta yerli ve milli teknoloji ürünlerinin maketleriyle öğrencilere üretim bilinci kazandırılıyor

        Zonguldak'ta yerli üretim bilincini öğrencilere kazandırmak amacıyla milli teknoloji ürünlerinin maketlerinden oluşan bir sergi açıldı.

        Giriş: 16.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:11
        Zonguldak'ta yerli ve milli teknoloji ürünlerinin maketleriyle öğrencilere üretim bilinci kazandırılıyor
        "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen ve temasını "Biz de Üretiyoruz" anlayışından alan sergi, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu'nun katılımıyla açıldı.

        Yerli ve milli teknoloji ürünlerinin belirli oranda küçültülmüş maketlerinden oluşan sergide, yerli üretim bilincinin küçük yaşlardan itibaren öğrencilere kazandırılmasının yanı sıra milli teknoloji hamleleri ile eğitimin güçlü bağının somut örneklerle ortaya konulması hedefleniyor.

        Sergide, savunma sanayisinde son dönemde geliştirilen yüksek teknolojiye sahip araçların maketlerinin yanı sıra, öğrencilerin yerli ve milli teknolojilerden ilham alarak hazırladığı maket çalışmaları ile TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan ve insansız hava aracı kategorisinde Türkiye genelinde derece elde eden öğrencilerin projeleri de yer aldı.

        Stantları gezen, çalışmaları inceleyerek bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, gazetecilere, çocukların ve gençlerin sergiyle, inanıldığında ve hayal edildiğinde nelerin gerçekleştirilebileceğini göstermek istediklerini söyledi.

        Gençlerin farklı bir bakış açısı geliştirmelerini, hayal kurmalarını ve üretmelerini hedeflediklerini belirten Keskin, "Çocuklarımız bu alanı gezecekler, yerli üretimlerimizi görme imkanları olacak. Öğrencilerimiz burada fikir alışverişinde bulunacaklar. Bu sayede öğrencilerimiz milli ürünlerin ve üretimin ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu göstermiş olacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

