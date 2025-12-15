Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 7 maden ocağı kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 18:22 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:22
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 7 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 7 ocağın çevresinde 195 metre ray ile vagon ele geçirdi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

