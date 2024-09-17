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        Zonguldak'ta uygulama yapan polis memuru motosikletin çarpması sonucu yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:42 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:50
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        Zonguldak'ta uygulama yapan polis memuru motosikletin çarpması sonucu yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uygulama yapan trafik polisi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Bağlık Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sürücüsü R.Y'yi durdurdu.

        Motosikletin bir anda hızlanıp çarpmasıyla yere düşen trafik polisi Yücel K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi gönderildi.

        Ambulansla özel hastaneye kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

        Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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