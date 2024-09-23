Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        Zonguldak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkelerinin, günümüzde de esnaf ve sanatkarlara yol gösterdiğini belirterek, "Asırlar öncesinden bugüne uzanan, yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan gelenektir." dedi.

        Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun da günümüzde ahiliğin esnafa özgü bir kavram olarak algılandığını ancak daha derin ve geniş alanlarının bulunduğunu vurgulayarak, ahinin kelime olarak kardeş, eli açık, konuksever, yiğit anlamına geldiğini anlattı.

        Törende, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine kalfalık ve ustalık belgeleri takdim edildi. Kalfalık belgesini Sevgi Akkaya, ustalık belgesini ise Kübra Bahar aldı.

        Yılın ahisi seçilen Mehmet Sağlam'a, ilin kalfası Nurullah Ali Arı'ya ve ilin çırağı Bedirhan Nasuoğlu'na da plaket verildi.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, tören sonunda katılımcılara "ahi pilavı" ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Boşandığı eşe bıçak zoruyla cinsel saldırı iddiasında sanığa 20 yıla kadar...
        Boşandığı eşe bıçak zoruyla cinsel saldırı iddiasında sanığa 20 yıla kadar...
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Otomobil, otobüse çarpıp takla attı; çocuk öldü, anne, baba ve kardeşi yara...
        Otomobil, otobüse çarpıp takla attı; çocuk öldü, anne, baba ve kardeşi yara...
        Zonguldak'ta devrilen otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta devrilen otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta "Çocuklarımıza sahip çıkalım" yürüyüşü düzenlendi
        Zonguldak'ta "Çocuklarımıza sahip çıkalım" yürüyüşü düzenlendi