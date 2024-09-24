Zonguldak'ta otobüs terminalinde çıkan kavga güvenlik kamerasında

Görüntülerde, tarafların kavga etmesi ve çevredekilerin araya girerek olayı yatıştırması yer alıyor.

Karadeniz Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 18 Eylül'de, Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş ile Abdurrahman Efe G. ve Oğuz G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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