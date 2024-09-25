Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı
Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı.
Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı.
Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Sergi Odası'nda düzenlenen kişisel el sanatları sergisinin açılış kurdelesini, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Hasibe Özgümüş kesti.
Erdem, serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sanatçı Adalet Ertürk'ten eserler hakkında bilgi aldı, sergiyi gezdi.
Sergi, üç gün boyunca ziyarete açık kalacak.
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