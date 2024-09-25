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        Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı

        Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:13
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        Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı
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        Zonguldak'ta "Kadın Eli" sergisi açıldı.

        Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Sergi Odası'nda düzenlenen kişisel el sanatları sergisinin açılış kurdelesini, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Kozlu Belediye Başkan Yardımcısı Hasibe Özgümüş kesti.

        Erdem, serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sanatçı Adalet Ertürk'ten eserler hakkında bilgi aldı, sergiyi gezdi.

        Sergi, üç gün boyunca ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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