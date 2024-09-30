Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Mithat Mandacı seçildi
Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına üçüncü kez Mithat Mandacı getirildi.
Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına üçüncü kez Mithat Mandacı getirildi.
Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan genel kurulda, köy ve mahallelerden 59 muhtar oy kullandı.
Sayımın ardından mevcut dernek başkanı Mithat Mandacı 36, İsmail Sevim ise 23 oy aldı.
Mandacı, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.
Derneğin yönetim kurulu üyeleri, Alaattin Acar, Behiç Ayhan İntepe, Ahmet Köymen ve İsmail Yavuz'dan oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.