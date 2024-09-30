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        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Mithat Mandacı seçildi

        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına üçüncü kez Mithat Mandacı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:38
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        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Mithat Mandacı seçildi
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        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına üçüncü kez Mithat Mandacı getirildi.

        Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan genel kurulda, köy ve mahallelerden 59 muhtar oy kullandı.

        Sayımın ardından mevcut dernek başkanı Mithat Mandacı 36, İsmail Sevim ise 23 oy aldı.

        Mandacı, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

        Derneğin yönetim kurulu üyeleri, Alaattin Acar, Behiç Ayhan İntepe, Ahmet Köymen ve İsmail Yavuz'dan oluştu.

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        Galeri

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