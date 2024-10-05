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        Zonguldakspor Basket 67 Başkanı Tan'dan, Fenerbahçe Opet maçına çıkmamalarına ilişkin açıklama:

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Zonguldakspor Basket 67, sezonun ikinci haftasında konuk edeceği Fenerbahçe Opet karşılaşmasına da çıkmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:39 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:39
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        Zonguldakspor Basket 67 Başkanı Tan'dan, Fenerbahçe Opet maçına çıkmamalarına ilişkin açıklama:
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Zonguldakspor Basket 67, sezonun ikinci haftasında konuk edeceği Fenerbahçe Opet karşılaşmasına da çıkmadı.

        Kulübün Başkanı Kanat Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de mücadele etmenin zor olduğunu, sponsor desteği olmadan bu seviyede kalmanın mümkün olamayacağını söyledi.

        "Süper Lig bambaşka bir seviye." diyen Tan, "Yeni spor yasası sponsorların desteğini vergiden düşebilmesine olanak sağlıyor. Biz de bu doğrultuda sponsor arayışına girdik fakat şehir dinamiklerinden beklediğimiz desteği bulamadık. Maalesef bütçemizi oluşturamadığımız için ligdeki mücadelenin dışında kalmak zorunda kaldık." diye konuştu.

        Tan, alacakları kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını ancak şehir ve taraftarlar olarak büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bir sezonda iki kez sahaya çıkmadığınızda federasyon, kurallar gereği sizi ligden düşürüyor. Ne yazık ki biz de bu nedenle ligden ihraç edildik ve Karadeniz'in tek basketbol takımının bu yolculuğu burada sona erdi."

        Zonguldakspor Basket 67, 2024-2025 sezonunun ilk haftasında OGM Ormanspor karşılaşmasına çıkmamıştı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), OGM Ormanspor maçına çıkmayan Zonguldakspor Basket 67'nin hükmen mağlup ilan edildiğini açıklamıştı.

        Fenerbahçe Kulübü de yaptığı açıklamada, Zonguldak Spor Basket 67 ve Fenerbahçe Opet arasında oynanması planlanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinin rakiplerinin ligden çekilme kararı sonrası iptal edildiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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