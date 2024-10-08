Zonguldak'ta okul servisinin çarptığı engelli yaya öldü
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde okul servisinin çarptığı engelli yaya hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde okul servisinin çarptığı engelli yaya hayatını kaybetti.
E.B.Y'nin (60) kullandığı 67 S 0020 plakalı okul servisi, Fatih Mahallesi Şehit Muhammet Maden Sokak'ta otobüs durağından yola çıkan engelli Özkan Baş'a (35) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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