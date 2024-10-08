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        Zonguldak'ta okul servisinin çarptığı engelli yaya öldü

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde okul servisinin çarptığı engelli yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:04
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        Zonguldak'ta okul servisinin çarptığı engelli yaya öldü
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde okul servisinin çarptığı engelli yaya hayatını kaybetti.

        E.B.Y'nin (60) kullandığı 67 S 0020 plakalı okul servisi, Fatih Mahallesi Şehit Muhammet Maden Sokak'ta otobüs durağından yola çıkan engelli Özkan Baş'a (35) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Baş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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