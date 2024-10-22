Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, mahalle ve sokaklarda inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Erdem, teknik ekibi ve mahalle muhtarlarının katılımı ile Çaydamar Mahallesi ve Birlik Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Özellikle altyapı ve yol düzenleme çalışmalarını incelen Erdem, plan ve program dahilinde söz konusu mevkide eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması talimatını verdi.

Erdem, yaptığı açıklamada, kenti daha ileriye taşımak, kentin her sokağına dokunmak gayreti içerisinde ekiplerle birlikte 7/24 sahada çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.