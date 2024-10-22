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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, mahalle ve sokaklarda inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:28
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, mahalle ve sokaklarda inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Erdem, teknik ekibi ve mahalle muhtarlarının katılımı ile Çaydamar Mahallesi ve Birlik Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Özellikle altyapı ve yol düzenleme çalışmalarını incelen Erdem, plan ve program dahilinde söz konusu mevkide eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması talimatını verdi.

        Erdem, yaptığı açıklamada, kenti daha ileriye taşımak, kentin her sokağına dokunmak gayreti içerisinde ekiplerle birlikte 7/24 sahada çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        - Çaycuma muhtarından GMİS'e ziyaret

        Çaycuma Muhtar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, beraberinde köy muhtarları ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'e nezaket ziyaretinde bulundu.

        Yeşil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baysal ve köy muhtarlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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