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        Zonguldak'ta çayda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çayda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:50
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        Zonguldak'ta çayda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çayda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti.

        Atatürk Parkı'nda gezerken Alaplı Çayı kenarından kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiyi aradı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, merdiven yardımıyla çaya inerek kediyi sopanın ucuna takılan sepete koyup mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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