Zonguldak'ta çayda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çayda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çayda mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti.
Atatürk Parkı'nda gezerken Alaplı Çayı kenarından kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, merdiven yardımıyla çaya inerek kediyi sopanın ucuna takılan sepete koyup mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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