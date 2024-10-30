Zonguldak'ta çayda mahsur kalan kedi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, merdiven yardımıyla çaya inerek kediyi sopanın ucuna takılan sepete koyup mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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