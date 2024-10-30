Zonguldak'tan kısa kısa

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile görüşen Şirin, dernek ile sendikanın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

Etkinlik, saat 18.00'a kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay işbirliğiyle Fener Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında "Gücümüz Gençliğimiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

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