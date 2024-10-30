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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:33
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak'ta kan bağışı etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay işbirliğiyle Fener Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında "Gücümüz Gençliğimiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

        Etkinlik, saat 18.00'a kadar devam edecek.

        - Türkiye Sakatlar Derneğinden GMİS'e ziyaret

        Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

        GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile görüşen Şirin, dernek ile sendikanın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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